За костер в Иле-Алатауском парке пожарные выписали штрафы в 1,3 млн

Четыре человека оштрафованы на общую сумму в 1,38 млн тенге за разведение костров в пожароопасный период на особо охраняемой территории Иле-Алатауского Национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Высокий уровень пожарной опасности начал действовать в горах Алматы. Из-за высокой вероятности возникновения очагов горения и предотвращения пожаров сотрудники ДЧС усилили рейдовые мероприятия.

"С начала пожароопасного периода ДЧС осуществлено более 45 рейдов, пресечено четыре нарушения правил пожарной безопасности, привлечено к административной ответственности четыре физических лица". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Все они были привлечены к административной ответственности по статье 367 КРК об АП в виде штрафа на общую сумму 1 380 000. Еще пять протоколов было составлено природоохранной полицией по статье 505 КобАП РК в виде предупреждения.

Ранее стало известно, что пожар в Абайской области на территории "Семей орманы" тушат в трех направлениях. Кроме наземных расчетов с огнем борются с помощью вертолетов.

11 июня появились фотографии погибших при пожаре в Абайской области. В связи с гибелью людей, 12 июня в Казахстане объявлен Днем траура.

22 мая 2023 года в Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар. Сообщалось, что огонь перешел на территорию ГЛПР "Семей орманы". Пожар удалось локализовать вечером 25 мая. Однако 8 июня лесной массив вновь загорелся на территории природного резервата "Семей орманы".

