Спасатель Елдос Нуртазаев, принимающий участие в тушении крупного пожара в Абайской области, записал видеообращение к казахстанцам. Он попросил всех объединиться, а также не мешать их работе, сообщает Zakon.kz.

Записывая видеообращение, Елдос Нуртазаев прослезился. Им он поделился на своей странице в Instagram.

"Приветствую всех казахстанцев! Я вынужден записать это видео. Если вы спросите: "Почему?" Мы со вчерашнего дня находимся тут, боремся с огнем. Здесь некоторые к нам подходят и говорят: "Что вы делаете? Почему не работаете?", и стоят над душой. Вы представляете, как это нервирует тех, кто работает? Давайте объединимся... Почему вы стоите над душой и мешаете работать?" Елдос Нуртазаев

Он объяснил, почему техника не заезжает вглубь леса.

"Потому что вы сами подумайте, как она заедет вглубь. Если техника заедет, а это не легковая машина, которой будет легко обратно выехать, если она не сможет выехать, то значит и люди, находящиеся внутри, не смогут выехать. Для нас самое важное – человеческая жизнь. В связи с этим я вас очень прошу, казахский народ, давайте иметь хорошие намерения". Елдос Нуртазаев

Пожарный обратился к казахстанцам, которых попросил не мешать их работе.

"Я вышел сюда специально и записал видео, чтобы донести это до вас. Говорят же: "Где есть единство, там есть результат"... Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет в мире. Надеюсь, вы меня правильно поняли". Елдос Нуртазаев

"Не мешайте нам. Мы знаем свою работу, я отвечаю за ребят", – добавил он.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек. 11 июня в МЧС рассказали, что тушение пожара продолжается в трех направлениях.

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