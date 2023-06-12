Когда в Абайской области пойдет дождь

Четвертые сутки в Абайской области тушат крупный лесной пожар. Огонь быстро распространился на большой площади из-за жары и ветра. Синоптики рассказали, когда же в регионе прогнозируют дождь, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем 13 июня 2023 года на северо-западе Абайской области прогнозируют кратковременный дождь, грозу.

"Ветер северный, северо-восточный 9-14, на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°С, на юге области +18°С, днем +27+32°С", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали о погоде в административном центре Абайской области.

"В Семее – переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

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12 июня новый глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов рассказал об обстановке по пожару в Абайской области. По его словам, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем. Он отметил, что "в связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара", при этом министр подчеркнул, что у МЧС "достаточно группировки сил и средств для локализации пожара".