Когда в Абайской области пойдет дождь
По данным РГП "Казгидромет", днем 13 июня 2023 года на северо-западе Абайской области прогнозируют кратковременный дождь, грозу.
"Ветер северный, северо-восточный 9-14, на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°С, на юге области +18°С, днем +27+32°С", – говорится в сообщении.
Также синоптики рассказали о погоде в административном центре Абайской области.
"В Семее – переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.
Материал по теме
12 июня новый глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов рассказал об обстановке по пожару в Абайской области. По его словам, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем. Он отметил, что "в связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара", при этом министр подчеркнул, что у МЧС "достаточно группировки сил и средств для локализации пожара".