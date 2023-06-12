Новый глава МЧС оценил риски усиления огня в Абайской области

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов рассказал об обстановке по пожару в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем.

"В связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара, но у нас достаточно группировки сил и средств для локализации пожара". Сырым Шарипханов

Министр отметил, что во время облета в восточном направлении обнаружилась активность пожара, но поставлены конкретные задачи для того, чтобы сосредоточить силы и средства для ликвидации очагов горения для тушения пожара авиационной техникой и наземной группировкой.

"Благодаря оперативным действиям привлеченных сил и средств, удалось остановить распространение пожара. Общая площадь на данный момент, по данным оперативного штаба, составляет 60 тыс. га, из которых на 43 тыс. га наблюдается горение", – отметил Сырым Шарипханов.



В тушении лесного пожара задействованы порядка 1500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны и МВД. Также привлечены 12 вертолетов с водосливными устройствами для сброса воды на очаги пожара и два вертолета для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара. С начала пожара всего осуществлено 1017 сбросов воды с объемом более 3000 тонн.

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