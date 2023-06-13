КМГ: Бастовавших нефтяников из Жанаозена трудоустроят

Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников ТОО "БерАли Мангистау Компани". Об этом 13 июня 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".

"В результате проведенных переговоров между специальной рабочей группой КМГ и АО "Озенмунайгаз" с экс-сотрудниками ТОО "БерАли Мангистау Компани" достигнута договоренность об их трудоустройстве в ТОО "Молдир Мунай Сервис", – рассказали в пресс-службе нацкомпании.

В КМГ заверили, что после перехода бывших работников "БерАли" в ТОО "Молдир Мунай Сервис" будут сохранены прежние условия труда.

"При этом трудоустройство осуществляется строго в рамках правил АО НК "КазМунайГаз". АО "Озенмунайгаз" поддерживает и поощряет решение всех вопросов в рамках действующего законодательства". Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

10 апреля 2023 года у здания Минэнерго в Астане собралось порядка 60-70 человек, приехавших из Жанаозена с требованиями трудоустроить их в штат "Озенмунайгаза". Их задержали полицейские.

11 апреля 2023 года представителей нефтяников, прибывших из Жанаозена в Астану, пригласили для переговоров с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым. На встрече они договорились, что жанаозенцам предоставят другие места работы. Позже задержанные в Астане нефтяники были отправлены поездом в Жанаозен.

27 апреля специальная рабочая группа "КазМунайГаза" выявила десятки нарушений в "Озенмунайгазе" (ОМГ) и подрядных организациях Жанаозена.

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2 июня стало известно о задержании в Мангистау замгендиректора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Сообщалось, что он, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз", незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых. По данным АФМ, преступными действиями Мамбетсапаева государству причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство на предприятие.

В пресс-релизе КМГ за 3 июня говорилось, что специальная рабочая группа "КазМунайГаза" анализирует 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе и 17 производственных структурных подразделений АО "Озенмунайгаз", восемь нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОМГ предварительно выявили 160 нарушений и несоответствий.