В США начали расследование катастрофы батискафа "Титан"
По информации ТАСС, на специальной пресс-конференции Могер уточнил, что расследование находится на стадии сбора свидетельств, затем планируется опросить свидетелей.
руководить расследованием будет капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр. Главное - "установить причины, приведшие к этой катастрофе и гибели пяти человек".
Ранее сообщалось, что батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.
22 июня в районе 14:00 на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров. Всего часом ранее в береговой охране сообщили, что в зоне поиска пропавшей подлодки "Титан" обнаружены неопознанные обломки.
23 июня стало известно, что в Атлантике нашли части пропавшего батискафа.
Позже пассажиров "Титана" официально признали погибшими.