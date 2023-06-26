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В США начали расследование катастрофы батискафа "Титан"

В США начали расследование катастрофы батискафа "Титан" Фото: Twitter/@Moriarty12Dr0
Контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер объявил о том, что спецкомиссия приступила к расследованию обстоятельств катастрофы батискафа "Титан" в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС, на специальной пресс-конференции Могер уточнил, что расследование находится на стадии сбора свидетельств, затем планируется опросить свидетелей.

руководить расследованием будет капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр. Главное - "установить причины, приведшие к этой катастрофе и гибели пяти человек".

Ранее сообщалось, что батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.

22 июня в районе 14:00 на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров. Всего часом ранее в береговой охране сообщили, что в зоне поиска пропавшей подлодки "Титан" обнаружены неопознанные обломки.

23 июня стало известно, что в Атлантике нашли части пропавшего батискафа.

Позже пассажиров "Титана" официально признали погибшими.

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