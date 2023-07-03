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Побег Кудебаева: в Кыргызстане оштрафовали пятерых причастных

экс-глава ДП Алматинской области Фото: gov.kz
В Кыргызстане суд вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела по факту побега экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что ранее все обвиняемые подписали соглашение о признании вины, сообщает 24.kg.

Известно, что четыре фигуранта дела – гражданские лица, еще одна – бывшая сотрудница Погранслужбы ГКНБ КР. Дело вела Военная прокуратура Кыргызстана.

После окончания расследования материалы передали в суд. По предварительным данным, всех фигурантов оштрафовали на 350 тыс. сомов (1,8 млн тенге).

28 апреля судья Талдыкорганского городского суда Абдилла Умбетай приговорил Серика Кудебаева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Кудебаева задержали в Турции.

3 апреля 2023 года бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск.

Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

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