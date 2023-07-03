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Торегали Тореали получил еще 15 суток ареста

Получил еще 15 суток ареста Фото: Instagram/toregalitoreali
Известному музыкальному исполнителю Торегали Тореали добавили еще 15 суток ареста за нарушение ПДД, передает Zakon.kz.

В суде города Алматы сообщили, что певец привлечен к административной ответственности за разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и невыполнение законных требований сотрудников полиции.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Алматы рассмотрено административное дело в отношении А.

Судом установлено, что 14 июня 2023 года А., управляя автомобилем, двигаясь по улицам г. Алматы, совершил разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и не выполнил законные требования сотрудников полиции.

В судебном заседании А. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и раскаялся.

Постановлением суда А. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 596 КоАП (разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки) и частью 1 статьи 667 КоАП (невыполнение законных требований сотрудников полиции).

Судом А. привлечен к административному аресту на 15 (пятнадцать) суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 6 (шесть) месяцев.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет.

Адвокат певца заявил о том, что полицейские во время задержания Торегали Тореали действовали незаконно.

Позже певцу добавили еще трое суток за невыполнение законного требования полиции.

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