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На 15 суток арестовали сына Даулета Турлыханова

На 15 суток арестовали сына Даулета Турлыханова Фото: Zakon.kz
Cына Даулета Турлыханова Нурасыла Болата арестовали на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Cпециализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы рассмотрел административное производство в отношении рядового Нурасыла Болата, совершившего административное правонарушение – открытый отказ от исполнения приказа начальника воинской части, отданного в установленном порядке.

Суд установил, что 2 июля военнослужащий войсковой части рядовой Нурасыл Болат после выхода с гауптвахты Алматинского гарнизона в соответствии с приказом командира обязан был проследовать в свою воинскую часть.

"Однако он открыто отказался исполнять данный приказ командира части, доведенный до него лейтенантом А., и уехал в неизвестном направлении на автомобиле, прибывшем к зданию Управления военной полиции", – говорится в сообщении суда. 

Cуд признал Нурасыла Болата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП. Его арестовали на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

2 июля стало известно, что Нурасыл Болат сбежал из воинской части. Через несколько дней его нашла военная полиция. 

В начале февраля семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.

Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.

Анастасия Стативкина
Турлыханов Даулет Алматы
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