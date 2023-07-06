Аварию на энергоблоке МАЭК устранили

6 июля на тепловой электростанции МАЭК завершились ремонтные работы энергоблока №1, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы начались 4 июля в 21:50. 6 июля в 5:51 энергоблок был включен в работу.

Начало ремонтных работ на следующий день объяснили необходимостью провести продолжительное охлаждение котла энергоблока.

"Работники энергопредприятия изначально были нацелены на скорейшее выполнение ремонтных работ на котле энергоблока. Благодаря правильной и оперативной работе специалистов МАЭК своевременно были предотвращены серьезные повреждения оборудования энергоблока. Тем самым не были допущены ограничения по электроснабжению бытовым потребителям областного центра и населенных пунктов Мангистауской области". ТОО МАЭК

3 июля в 17:31 энергоблок №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" был вынужденно остановлен. Причиной назвали резкое увеличения подпитки на котле.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на заседании правительства РК сообщил, что в регионе создали комиссию, которая определит причину аварийного отключения энергоблока на МАЭК. Ход ремонта на МАЭК проверил лично премьер-министр страны.

