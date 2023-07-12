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Законодательство РК

Защита Серика Кудебаева хочет заключить процессуальное соглашение

Готов заключить процессуальное соглашение Фото: пресс-служба МВД РК
В Кегенском районном суде Алматинской области рассматривают дело в отношении экс-генерала Серика Кудебаева о незаконном пересечении границы. Подсудимый ходатайствовал о процессуальном соглашении, сообщает Zakon.kz.

Экс-начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в умышленном незаконном пересечении государственной границы Казахстана. Закон предусматривает в качестве наказания за это лишение свободы до одного года, либо штраф в размере 1000 МРП или 3,5 млн тенге.

На судебном заседании Серик Кудебаев направил ходатайство о заключении процессуального соглашения. В связи с этим, рассмотрение дела отложили на неделю. Следующие заседание пройдет 18 июля в 10 часов утра.

3 апреля 2023 года бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск.

Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции.

14 июня заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил, что дело подозреваемого в причастности к побегу Серика Кудебаева передали в суд. Также он рассказал, как и где пересек государственную границу экс-глава ДП Алматинской области.

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Азат Жумаханов
Редакция Zakon.kz
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