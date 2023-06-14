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Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп

Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп Фото: пресс-служба МВД РК
Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня рассказал, как и где пересек государственную границу экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Умиралиев рассказал журналистам, как Серик Кудебаев пересек границу Казахстана.

"По его показаниям, он пересек границу Казахстана в Кегенском районе, через подкоп на границе путем поднятия металлического ограждения", – сказал он.

14 июня Жандос Умиралиев сообщил, что дело подозреваемого в причастности к побегу Серика Кудебаева передали в суд.

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3 апреля 2023 года бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск.

Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции.

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