В МИД Кыргызстана отреагировали на драку с участием казахстанского боксера Шуменова

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана отреагировали на инцидент, который произошел 18 июня 2023 года в одном из ТРЦ Астаны между кыргызстанцем и казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым, сообщает Zakon.kz.

13 июля потерпевшего пригласили в посольство КР в РК. В ходе встречи с послом Дастаном Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь.

"На сегодняшний день по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле министерства", – говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова, а пострадавшим оказался гражданин Кыргызстана. Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал свою версию конфликта.

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Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в соцсетях.