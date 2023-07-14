Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В МИД Кыргызстана отреагировали на драку с участием казахстанского боксера Шуменова

В МИД Кыргызстана отреагировали на драку с участием казахстанского боксера Шуменова Фото: mfa.gov.kg, Instagram/beibutshumenov
В Министерстве иностранных дел Кыргызстана отреагировали на инцидент, который произошел 18 июня 2023 года в одном из ТРЦ Астаны между кыргызстанцем и казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым, сообщает Zakon.kz.

13 июля потерпевшего пригласили в посольство КР в РК. В ходе встречи с послом Дастаном Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь.

"На сегодняшний день по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле министерства", – говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова, а пострадавшим оказался гражданин Кыргызстана. Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал свою версию конфликта.

Материал по теме

Конфликт с участием боксера Шуменова: уполномоченный по правам ребенка обратилась в МВД

Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в соцсетях.

Читайте также

Подозреваемую в мошенничестве на 60 млн тенге разыскивает полиция Шымкента

Уголовное дело завели на экс-сотрудников АО "Риддер ТЭЦ"

Машины смяло после лобового столкновения на трассе Алматы – Астана: один водитель погиб

Динара Халдарова
Астана Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты
Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления