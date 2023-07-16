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Идем дальше - Костомаров опубликовал новое видео с тренировок

Опубликовал новое видео с тренировок Фото: Telegram/Роман Костомаров
Фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram новое видео с тренировок после протезирования, сообщает Zakon.kz.
"Идем дальше", - подписал спортсмен видео.

На кадрах Костомаров занимается спортом, не обращая внимания на протезы. Бежит по беговой дорожке, делает сгибание на бицепс, махи для проработки плеч, а также выполняет скручивания.

Ранее Костомаров опубликовал фото с семьей и поблагодарил их за поддержку.

6 июля Костомаров выписали из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО, после чего он долгое время находился на ИВЛ.

За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками из больницы, удивляя читателей не столько физической формой, сколько силой воли.

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