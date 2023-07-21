МИИР установил стоимость маркировки обуви

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 14 июля 2023 года определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке обувных товаров, в размере 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 31 июля 2023 года.

С 1 апреля 2023 года в Казахстане начала действовать система обязательной цифровой маркировки обуви. Ее запуск планировался еще год назад, но предприниматели попросили предоставить им больше времени для адаптации к новым правилам. Курирующие государственные органы пошли на уступку и дали бизнесменам дополнительный год.

С 30 июня 2019 года по 31 декабря 2020 года в Казахстане был проведен пилотный проект по маркировке обуви. В проекте приняли участие 19 участников оборота обуви – 5 производителей-реализаторов.