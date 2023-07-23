Лукашенко на встрече с Путиным: Нас начали напрягать "вагнеровцы"
По его словам, они очень хотят в Польшу "на экскурсию", а белорусский президент не хочет их дислоцировать.
"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – рассказал Лукашенко.
Помимо этого главы союзных государств обсудили экономику и ход военных действий на территории Украины.
24 июня в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа и уголовном деле в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина. Солдаты военной компании шли маршем до Москвы, но остановились и развернулись после переговоров Евгения Пригожина с президентом Беларуси.
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СМИ сообщали, что Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения и легализовал ЧВК "Вагнер". По информации Минобороны Беларуси, бойцы ЧВК "Вагнер" прибудут на военные полигоны страны для проведения занятий.