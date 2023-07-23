Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лукашенко на встрече с Путиным: Нас начали напрягать "вагнеровцы"

Владимир Путин, Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru
В Константиновском дворце Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лукашенко заявил, что его "напрягает" ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

По его словам, они очень хотят в Польшу "на экскурсию", а белорусский президент не хочет их дислоцировать.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – рассказал Лукашенко.

Помимо этого главы союзных государств обсудили экономику и ход военных действий на территории Украины.

24 июня в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа и уголовном деле в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина. Солдаты военной компании шли маршем до Москвы, но остановились и развернулись после переговоров Евгения Пригожина с президентом Беларуси. 

Материал по теме

Путин: ЧВК "Вагнер" юридически не существует

СМИ сообщали, что Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения и легализовал ЧВК "Вагнер". По информации Минобороны Беларуси, бойцы ЧВК "Вагнер" прибудут на военные полигоны страны для проведения занятий.

Читайте также

Назначена дата суда над Трампом

В Испании проходят досрочные выборы парламента

Токаев поздравил президента Египта

Мухит Турсынали
Россия Мятеж ЧВК "Вагнер" в России Беларусь Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
цветок, лотос
Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска
Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления