Новые данные о заболевших коронавирусом опубликованы в Казахстане

Всего в стране выявлены 155473 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75город Алматы - 110 город Шымкент - 5 Акмолинская область - 57 Актюбинская область - 5 Алматинская область - 51 Атырауская область - 94 Восточно-Казахстанская область - 41Жамбылская область - 12 Западно-Казахстанская область - 29 Карагандинская область - 42 Костанайская область - 58 Кызылординская область - 6 Мангистауская область - 9 Павлодарская область - 94 Северо-Казахстанская область - 57 Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлены 155473 заболевших.

600 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 72город Алматы - 40Акмолинская область - 143Актюбинская область - 4Атырауская область - 68Восточно-Казахстанская область - 100Западно-Казахстанская область - 12Карагандинская область - 44Костанайская область - 5Мангистауская область - 7Павлодарская область - 103Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 143075.

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