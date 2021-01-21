Как распознать финансовую пирамиду 

Главный признак финансовой пирамиды – высокий процент прибыли. Ч

Многие казахстанцы не раз слышали о финансовых пирамидах, ведь в жизни было немало обманутых вкладчиков. Но ни давность лет, ни горький опыт инвесторов, не стали препятствием для создания новых финансовых пирамид. Современные псевдоброкеры шагают в ногу со временем, придумывая разнообразные формы денежных ловушек, сообщает zakon.kz.

К примеру, следственным управлением Департамента экономических расследований по г.Нур-Султану окончено и направлено в суд уголовное дело по ст.217 ч.2 п.4 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере) по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы".

Вышеуказанная пирамида была создана в январе 2020 года гражданкой "А", которая путем обмана вовлекала денежные средства физических лиц.

Всего в финансовую пирамиду с января было привлечено более 1 000 граждан Республики Казахстан.

Пирамиды продолжают существовать вокруг нас. Однако сейчас финансовые сфинксы принимают другой облик, маскируясь под брокерские услуги, предлагая вложить накопленные средства в ценные бумаги: акции крупных компаний, инвестиции в недвижимость и криптовалюту.

Для начала стоит проверить финансовую компанию на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. На этом же интернет-ресурсе узнать о наличии соответствующей лицензии у данной организации. Не стоит доверять обещаниям высоких процентов, различным розыгрышам и лотереям. Если вас активно призывают пригласить новых участников в проект, это должно вас насторожить, - рассказали в пресс- -службе ДЭР по городу Нур-Султан.

Главный признак финансовой пирамиды – высокий процент прибыли. Чем выше доходность, тем выше риск потерять вложения.

Департамент экономических расследований по г. Нур-Султан предупреждает граждан, что финансовые пирамиды – это противозаконная инвестиционная деятельность, которая преследуется законом. За рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид предусмотрена административная и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК. Также следует избегать опасности вовлечения в различные финансовые пирамиды и махинации.

Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную организацию вовлечены ваши знакомые или близкие, нужно обращаться в правоохранительные органы, в том числе в Департамент экономических расследований по г.Нур-Султан по телефону доверия: 8(7172) 31-61-45.

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