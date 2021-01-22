Погибший капитан полиции Даурен Кабдыгалиев работал в органах с мая 2009 года.

Полицейский погиб в ДТП на трассе в Карагандинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 21 января на автодороге “Караганда-Балхаш” 59-летний водитель автомашины Shacman, следуя в направлении Караганды, не справившись с рулевым управлением. Вследствие чего он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ под управлением 35-летнего сотрудника полиции.

В результате ДТП пассажиры автомашины ВАЗ – 30-летний сотрудник полиции и 46-летний житель области от полученных травм скончались на месте. Водитель авто – 35-летний сотрудник полиции с различными травмами госпитализирован в ЦБ города Балхаш.

Руководство и личный состав органов внутренних дел Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Погибший капитан полиции Даурен Кабдыгалиев работал в органах с мая 2009 года, женат и воспитывал одного ребенка. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 4 УК РК. Проводится расследование.

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