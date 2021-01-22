Автомобиль разнес вдребезги рекламный щит АЗС в Алматы

ДТП произошло по пр. Сейфуллина, ниже ул. Дегтярева.

В Алматы автомобиль снес вдребезги рекламный щит АЗС, передает корреспондент zakon.kz.

ДТП произошло по пр. Сейфуллина, ниже ул. Дегтярева.

По словам водителя Nissan, двигался он не спеша по пр. Сейфуллина в северном направлении по крайней правой полосе. По левому ряду двигался таксист, который резко перестроился на полосу японской иномарки, так как на обочине стоял человек и ловил такси. Водитель Nissan не ожидал такого маневра со стороны такси и резко вырулил в сторону, в результате чего потерял управление, и через полосу встречного движения вылетел с дороги на аллейку АЗС Royal Petrol. Далее Nissan врезался в бордюр, после чего опрокинулся на бок, прокатился в таком состоянии несколько метров, по дороге столкнулся с деревом и разнес вдребезги стелу (рекламный щит) АЗС.

Очевидцы ДТП вызвали скорую. Прибывшая на место происшествия бригада медиков осмотрела водителя Nissan, но ни госпитализация, ни медицинская помощь ему не потребовалась.

По его словам, водитель такси уехал с места ДТП.

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