Звездный скандал произошел между Нагимой Ескалиевой и Анатолием Цоем

Повлияет ли спор между судьями на их дальнейшие отношения?

Страсти на проекте Х-Factor накаляются до предела. В прошлую субботу проект Х-Factor покинула группа REEVOICE. Парни выступали под крылом Анатолия Цоя. а решала их судьбу... Нагима Ескалиева, передает zakon.kz.

По правилам проекта двое участников, набравших наименьшее количество зрительских голосов попадают в зону риска. Им даётся шанс спеть «песню спасения», после чего жюри огласят свой вердикт.

Анатолий Цой проголосовал за группу REEVOICE, Нурберген Махамбетов отдал свой голос за участницу Лауру Утеуову. Решающее слово было за Нагимой Ескалиевой. Она проголосовала за подопечную Нурбергена Махамбетова, лишив тем самым группу REEVOICE шанса на дальнейшее участие в шоу.

А за кадром случилась перепалка между судьями проекта – Анатолий Цой высказал своё недовольство по поводу вердикта народной певицы. Он поддерживает парней и считает решение Нагимы несправедливым.

Повлияет ли спор между судьями на их дальнейшие отношения? Продолжит ли своё существование группа REEVOICE?

Напомним, что трио REEVOICE успело завоевать сердца миллионов зрителей. Именно на их победу в шоу возлагал надежды Анатолий Цой.

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