В Дагестане лев прибился к стае собак и гулял по городу

По словам жителей, животное прогуливалось по городу спокойно, не проявляя агрессии.

Полиция в Дагестане провела проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором лев ходит по улицам Хасавюрта, сообщает zakon.kz.

Хозяина животного установили, говорится на официальной странице ГУ МВД по Дагестану в Instagram.

В соцсетях появилось видео, на котором хищник бегает по Хасавюрту вместе со сворой собак. Как он туда попал и почему ходит по городу без присмотра – никто не знал.

По словам жителей, животное прогуливалось по городу спокойно, не проявляя агрессии.

Позже удалось установить хозяина хищника - им оказался 28-летний местный житель, который купил львенка в зоопарке, назвал его Муфаса и содержал животное в вольере возле своего ресторана. После задержания мужчина заявил, что питомец оказался на улице случайно: после кормежки забыли закрыть дверь вольера.

По словам хозяина, причиной внезапной свободы Муфасы (кличка льва), а также ночного променада по городским улицам стала незапертая дверь вольера, которую владелец забыл закрыть после кормления. Спохватившийся хозяин немедленно возвратил животное в клетку. пресс-служба МВД Дагестана

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