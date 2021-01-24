Эксперт подчеркнула, что при дистанционной работе многие работники набирают лишний вес из-за недостатка физической активности.

Врач-терапевт высшей категории, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа раскрыла, как удаленная работа вредит здоровью россиян, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Эксперт подчеркнула, что при дистанционной работе многие работники набирают лишний вес из-за недостатка физической активности.

А набор веса - это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы, - предупредила Лапа.

По ее словам, из-за низкой активности и набора веса человек, вышедший на работу в офис, может сразу же заболеть, поскольку его иммунная система ослаблена.

Кроме того, врач посоветовала обратить внимание на выбор рабочего места в период "удаленки". Так, работа с ноутбуком в кровати или на диване может обострить остеохондроз.

Не так сидим, не так лежим. Требуется ЛФК, ходьба, передвижения, чтобы все работало, как нужно, - объяснила она.

Лапа отметила, что дома сотрудники компаний пренебрегают нормами освещения своего рабочего места, а также часто перерабатывают, что приводит к напряжению, стрессам и упадку сил.

Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо, - напомнила врач.

Специалист также рекомендует правильно организовать свой режим: каждые полчаса работы за компьютером отдыхать и разминаться, чтобы не перегружать организм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!