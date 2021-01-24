Полицейское авто протаранило толпу и переехало человека

Инцидент произошел в американском городе Такома (штат Вашингтон).

Автомобиль полиции протаранил толпу и переехал одного из зрителей, собравшихся понаблюдать за шоу стритрейсеров, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, инцидент произошел в американском городе Такома (штат Вашингтон). Вечером 23 января в местную полицию поступило сообщение о том, что перекресток в одной из частей города заблокировала толпа - порядка 100 человек собрались там, чтобы понаблюдать за маневрами, которые демонстрировали уличные гонщики. На место прибыли сотрудники полиции, которые намеревались расчистить перекресток в "целях безопасности собравшихся и людей, пытающихся пройти по улице".

По словам находившегося за рулем офицера полиции, собравшиеся окружили приехавшую на вызов полицейскую машину и попытались разбить в автомобиле окна.

Как отметил сотрудник полиции, он беспокоился за свою безопасность, поэтому решил выбраться из окружения, врезавшись в толпу.

По его словам, машина "ударила одного из мужчин и, возможно, задела еще нескольких человек".

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что полицейский автомобиль сбил как минимум пять человек, при этом переехав одного из мужчин. После этого пострадавшего доставили в местную больницу, о характере и серьезности его травм не сообщается. Официальной информации о других пострадавших на данный момент также не приводится.

Как пишет Daily Mail, после случившегося на месте происшествия начали собираться протестующие.

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