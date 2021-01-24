Хозпостройка обрушилась в Алматы из-за хлопка газа

По данным ДЧС, пострадал хозяин дома.

В Алматы в результате хлопка газовоздушной смеси в одном из частных домов обрушилась хозяйственная постройка, передает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, 23 января в 21:15 пожарные расчеты ДЧС были направлены в Алмалинский район по адресу: ул. Тлендиева, д.198.

По прибытию в 21:24 установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения произошло обрушение хозяйственной постройки, повредилась обшивка частного жилого дома. При разборе конструкций обнаружен газовый баллон объемом 25 л, а также газовый баллон объемом 5 л с неисправным вентилем. На месте происшествия обнаружен пострадавший, хозяин дома 1982 г.р. Несмотря на его отказ от госпитализации, бригада скорой медпомощи транспортировала пострадавшего мужчину в ГКБ №4, - уточнили в ведомстве.

Фото: ДЧС Алматы

Позже выяснилось, что он находился в шоковом состоянии и получил термические ожоги.

Причина утечки газа выясняется. На месте работает аварийная служба газа, - отметили в ДЧС.

В ведомстве напомнили, что разъяснительная работа с населением проводится с сентября прошлого года. Сотрудниками алматинского ДЧС, КазТрансГаза и волонтерами проведен 100% профилактический обход взятого на учет 145 471 дома частного сектора. Инспекторы по ЧС и пожарные Алмалинского района повторно с учетом очагов КВИ провели сход с жителями ул. Тлендиева с разъяснением элементарных правил эксплуатации газового оборудования и вручением памяток.

Фото: ДЧС Алматы

В этой связи ДЧС Алматы просит соблюдать следующие правила при эксплуатации газовых приборов:

пользоваться исправными газовыми баллонами; доверяйте установку и наладку газовых приборов только специалистам; не исправляйте самостоятельно дефекты газопроводных т руб и приборов; если обнаружили утечку газа: перекройте газовые краны, проветрите помещение, не включайте электроприборы, свет во избежание образования искры, вызовите аварийную служба газа 104.

Фото: ДЧС Алматы

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