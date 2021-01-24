Упавшую в колодец кошку вытащили спасатели Усть-Каменогорска

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Жалобное мяуканье услышали дети и вызвали специалистов.
Кошка упала в колодец на территории заброшенного здания по улице Кожедуба, сообщает zakon.kz.
Жалобное мяуканье услышали дети и вызвали спасателей, передает YK-news.kz.
С помощью спасательной веревки сотрудники Специализированного отряда аккуратно извлекли кошку и передали ее в руки детям, которые обещали вернуть ее хозяевам. пресс-служба ДЧС ВКО
Как говорят спасатели спасение животных — неотъемлемая часть их работы.
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