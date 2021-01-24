В Шымкенте задержали троих грабителей

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Преступники вломились в продуктовый магазин на улице Аскарова.
Ограбление произошло рано утром 5 января 2021 года, сообщает zakon.kz.
Преступники вломились в продуктовый магазин на улице Аскарова.
Сотрудники Управления криминальной полиции и Управления полиции Аль-Фарабийского района ДП города Шымкент установили личность злоумышленников.
Ими оказались жители Туркестанской области и города Шымкент - 2001, 2002 и 2003 годов рождения.
В ходе осмотра места происшествия криминалистами собрано и изъято все необходимые вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК (грабеж). пресс-служба Департамента полиции города Шымкент
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