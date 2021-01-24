Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднимается дым

Приложение zakon.kz
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Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.
Дым окутывает Вестминстерский дворец на берегах Темзы в Лондоне. В историческом комплексе размещается национальный парламент, сообщает zakon.kz.
Как напоминает газета Daily Express, несколько дней назад членов британского парламента предупредили, что в здании необходимо провести срочный ремонт.
В соцсетях появилось видео инцидента. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.
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