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Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднимается дым

Фото: Кадр из видео 24 января 2021, 19:56

Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.

Дым окутывает Вестминстерский дворец на берегах Темзы в Лондоне. В историческом комплексе размещается национальный парламент, сообщает zakon.kz.

Как напоминает газета Daily Express, несколько дней назад членов британского парламента предупредили, что в здании необходимо провести срочный ремонт.

В соцсетях появилось видео инцидента. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.

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