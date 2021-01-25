Семь лет насиловали девушку-инвалида в Шымкенте

В полиции подтвердили факты изнасилования.

В полиции Шымкента расследуют изнасилование инвалида, сообщает zakon.kz.

Жительница города рассказала эту историю и попросила предать ее огласке. Обращение матери опубликовано в Telegram-канале Qumash.

По словам автора, ее дочь (инвалида І группы) насиловали на протяжении 7 лет в городском интернате для инвалидов № 2.

Предположительно, ее телом пользовались, пока она была в обмороке (девушка страдает эпилепсией). Кроме этого, сотрудники учреждения поставили девушке спираль, не уведомив мать. В полиции подтвердили факты изнасилования. Но прошло уже три месяца, а следствие, по словам матери, стоит на месте, - говорится в сообщении.

В полиции города уточнили, что проведены соответствующие экспертизы.

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент по заявлению местной жительницы о совершении в отношении ее дочери противоправных действий продолжается досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 120 УК РК. (изнасилование совершенное неоднократно). Следствием проведены соответствующие экспертизы и ряд следственных действий. В рамках досудебного расследования допрашиваются все работающие мужчины и те, кто работал в учреждении с 2010 года, - отметили в ведомстве.

ДП добавляет, что после окончания проводимых всех следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение.

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