Почему полезно спать после обеда

Авторы протестировали 2214 человек старше 60 лет, проживающих в нескольких крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Сиань.

Названа польза послеобеденного сна, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, исследователи из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Отсюда ученые делают вывод, что регулярный дневной сон благотворно действует на мозг.

Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале General Psychiatry, с возрастом люди чаще начинают спать после обеда. Китайские ученые решили выяснить, дневной сон у пожилых людей - это защитная реакция организма, помогающая предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции - нейродегенеративного заболевания, которым страдает каждый десятый в возрасте старше 65 лет.

Авторы протестировали 2214 человек старше 60 лет, проживающих в нескольких крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Сиань. Все участники в целом были здоровы и не страдали когнитивными расстройствами. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 - нет. Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часов, а дневной сон у тех, кто его практиковал, - от пяти минут до двух часов. Также ученые отмечали, как часто в течение недели спали люди - один-два раза или ежедневно.

Все участники прошли серию медицинских осмотров и когнитивных экзаменов, включая тест MMSE на наличие деменции. Скрининговые тесты на деменцию включали 30 пунктов, по которым ученые оценивали несколько аспектов когнитивных способностей и высших нервных функций, включая навыки зрительно-пространственного восприятия, рабочую память, объем внимания, способность к решению проблем, осведомленность о местонахождении и беглость речи.

Показатели когнитивных способностей по результатам теста MMSE оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

Ученые отмечают, что их исследование относится к категории наблюдательных, то есть доказывает, что два фактора - в данном случае дневной сон и здоровье мозга - связаны, но не выявляет причину этой связи. Тем не менее, есть несколько возможных объяснений результатов наблюдений.

По мнению авторов, сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление. Известно, что люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят, а также то, что воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. С возрастом же уровень воспаления в организме в целом, и в мозге в частности, повышается. А дневной сон помогает предотвратить это воспаление, что благотворно сказывается на работе мозга.

В то же время, авторы предостерегают, что послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и нарушениями циркуляции лептина и грелина - пептидных гормонов, регулирующих энергетический обмен. Это, в свою очередь, ведет к увеличению аппетита и потреблению калорий, способствуя при пониженном расходе энергии развитию ожирения и метаболических заболеваний.

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