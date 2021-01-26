Бузова с размахом отметила день рождения... без Давы

Она пришла в вызывающем платье.

Российская знаменитость Ольга Бузова с размахом отметила свой день рождения. Внимание к ее персоне приковано в последние дни особенно сильное из-за скандала в отношениях с видеоблогером Давой, передает zakon.kz.

Весь российский шоу-бизнес побывал на дне рождения у Ольге Бузовой. В честь своего 35-летия певица и телеведущая устроила грандиозную вечеринку со множеством гостей, шампанским Veuve Clicquot и черной икрой. Перед началом празднования Ольга буквально с порога обратилась к журналистам и попросила их не спрашивать о скандальном расставании с возлюбленным Давой. По словам артистки, сейчас она переживает тяжелый период и надеется провести время с близкими и друзьями без грустных воспоминаний.

Я бы хотела обратиться к вам и сказать вам о том, что мне тяжело сейчас. Мне тяжело сейчас, потому что каждую ситуацию, которая происходит в моей жизни, я воспринимаю очень близко к сердцу. Особенно если это касается моей любви. И я еле стою на ногах. Здесь собрались люди, для которых я не «пройденный этап». -заявила знаменитость.

Она решила показать Даве виртуально, и всем гостям вживую свою пятую точку. Огромный вырез в платье Бузовой сзади в форме сердца вызвал большой интерес у подписчиков, многие из них не оценили дизайнерский изыск Арташеса Оганяна, который и подготовил для Ольги этот смелый наряд.

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