Пьяный против лифта – в Алматинской области задержали хулигана

Участковые инспектора местной полицейской службы Карасайского РУП установили подозреваемого по видеозаписи.

26 января в дежурную часть Карасайского РУП обратился управляющий одной из организаций, обслуживающей лифтовое хозяйство многоэтажного ЖК в поселке Иргели, сообщает zakon.kz.

Он заявил о поломке лифта на сумму 200 тысяч тенге. Из строя была выведена панель управления.

Участковые инспектора местной полицейской службы Карасайского РУП установили подозреваемого по видеозаписи.

Хулиган оказался 36-летним жителем города Алматы.

Как оказалось, в отношении его за три дня до инцидента, оформлялся протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Мужчина, будучи снова в нетрезвом состоянии, выместил злобу на лифте.

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