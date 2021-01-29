В изнасиловании школьницы в Карагандинской области подозревают лжеимама

Сейчас выясняется, почему родители не обратились в полицию.

Мужчина называл себя имамом. Но официальные священнослужители отрицают его причастность к муфтияту, сообщает zakon.kz.

Дикая история произошла в одном из отдаленных аулов Карагандинской области, передает КТК.

Об инциденте рассказали возмущенные сельчане. По их словам, девочка даже забеременела, но сделала аборт.

Сейчас выясняется, почему родители не обратились в полицию.

Про насильника известно мало. В Духовном управлении мусульман рассказали, что он проходил обучение в религиозном училище, однако сертификат имама так и не получил. Но жители обращаются к нему за религиозными обрядами.

По данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по статье 120, часть 4 УК РК. Сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый – 40-летний житель области, в отношении которого суд избрал меру пресечения – арест. официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров

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