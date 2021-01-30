В 2020 году Нур-Султан "минировали" 10 раз

Вычислить телефонных террористов полиции не составляет труда, а наказание за шалость очень серьезное.

За 2020 год в столице зарегистрировано 10 фактов заведомо ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает zakon.kz.

В дежурные сутки полицейскими все лица были установлены и задержаны. В данный момент все они приговорены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, им предстоит возместить материальный ущерб.

Этот преступления входит в категорию тяжких и вызывает серьезный общественный резонанс. Привлекаются многочисленные силы и средства государственных структур. За совершение преступлений, предусмотренных статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) наказывается лишением свободы сроком до 6 лет.

При каждом случае сообщения о заложенном взрывном устройстве обеспечивается незамедлительный выезд всех служб экстренного реагирования и проведения полицейскими комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Вычислить телефонных террористов полиции не составляет труда, а наказание за шалость может быть очень серьезным. Благодаря современным технологиям, имеющимся на вооружении полицейских, лица, совершившие данные уголовные правонарушения устанавливаются в основном в течение суток. Необдуманный поступок впоследствии влечет серьезную уголовную ответственность с возмещением материального ущерба.

С января 2015 года ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма и наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Кроме того, из-за нарушений режима работы учреждений, предприятий и организаций к хулиганам или родителям несовершеннолетних, сделавших ложный звонок о взрывном устройстве, выставляются миллионные иски на возмещение материального ущерба. пресс-служба ДП города Нур-Султан

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