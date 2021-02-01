Казахстанский фильм вошел в лонг-лист "Оскара"

Скоро будет проведен новый отбор.

"Плач великой степи" Марины Кунаровой вместе с картинами еще из 92 стран допущен для рассмотрения в категории «Международный художественный фильм». 9 февраля появится шорт-лист из 15 лент, которые претендуют на награду Американской академии кинематографических искусств и наук, передает zakon.kz.

По правилам "Оскара", в этой категории могут быть представлены фильмы продолжительностью более 40 минут, снятые за пределами США, больше 50% диалогов в которых должны быть не на английском языке. Казахстанский фильм-номинант на "Оскар" основан на реальных исторических событиях, случившихся в 1920-30-х годах ХХ века. Тогда от голода погибло немало жителей страны.

В этом году для рассмотрения в категории «Международный художественный фильм» выдвинули свои фильмы 93 страны. Три из них — Лесото, Суринам и Судан — подали заявки впервые.

9 февраля киноакадемия объявит шорт-лист, в который войдут 15 картин.

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