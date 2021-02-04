Медики погибли в жестком ДТП на трассе

Водителя госпитализировали.

На трассе Усть-Каменогорск - Семей произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

3 февраля около 19.25 часов 29-летний водитель грузовика Daf с прицепом, двигаясь по трассе Усть-Каменогорск - Семей в направлении Семея, при неблагоприятных погодных условиях (низовая метель, гололед), не справившись с управлением, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи.

В результате ДТП двое пассажиров скорой, 1972 и 1979 годов рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП. 44-летний водитель скорой доставлен в ОГБ Семея. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК. Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

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