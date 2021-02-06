Легковушка врезалась в маршрутку в Уральске

Авария произошла возле остановки.

В Уральске легковой автомобиль врезался в пассажирскую "ГАЗель" возле остановки, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, авария произошла 6 февраля около 16:00 по проспекту Абулхаир хана, прямо возле остановочного павильона "Детская больница".

Водитель автомашины марки ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением и врезался в стоящую на остановке пассажирскую "ГАЗель" №1. Причиной столкновения мог стать гололед. Оба водителя трезвые. Пассажира легкового автотранспорта госпитализировали на машине скорой помощи. Иные детали аварии выясняются, - сообщили в полиции.

Фото: mgorod.kz

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