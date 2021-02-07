Поезд сошел с рельсов на станции Отар

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Жертв и пострадавших нет.
В Кордайском районе Жамбылской области на станции Отар произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением "Шу-Алматы", передает zakon.kz.
6 февраля в 15:30 в Жамбылской области в Кордайском районе на 3858 км перегона "Бель-Анрахай" произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением "Шу-Алматы" (состав из 54 порожних, пустые), из них 7 - с опрокидыванием на бок (5 - ушли в кювет, 2 - опрокинулись на нечетный путь), 3 платформы сошли с рельсов. пресс-служба ДЧС Жамбылской области
В ведомстве уточнили, что в результате ЧП произошла задержка на станции Отар:
Жертв и пострадавших нет. В 20:00 в ДЧС открыт телефон горячей линий. На станции Отар производится дежурство БСМП, - проинформировали в областном ДЧС.
Отмечается, что в 21:30 движение пассажирских поездов по нечетному пути было восстановлено.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами АО "НК "КТЖ" (50 работников, 6 единиц техники и 2 восстановительных поезда станции Шу и станции Алматы). На место выезжали 4 сотрудника ДЧС и 6 сотрудников полиции, - добавили в ведомстве.
Фото: ДЧС Жамбылской области
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