Поезд сошел с рельсов на станции Отар

Жертв и пострадавших нет.

В Кордайском районе Жамбылской области на станции Отар произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением "Шу-Алматы", передает zakon.kz.

6 февраля в 15:30 в Жамбылской области в Кордайском районе на 3858 км перегона "Бель-Анрахай" произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением "Шу-Алматы" (состав из 54 порожних, пустые), из них 7 - с опрокидыванием на бок (5 - ушли в кювет, 2 - опрокинулись на нечетный путь), 3 платформы сошли с рельсов. пресс-служба ДЧС Жамбылской области

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП произошла задержка на станции Отар:

пассажирский поезд №3 сообщением "Алматы-Нур-Султан" 4 часа 45 минут (167 пассажиров, из них 3 детей, 18 вагонов);

пассажирский поезд №15 сообщением "Алматы-Петропавловск" 2 часа 37 минут (445 пассажиров, из них 43 детей, 16 вагонов);

пассажирский поезд №41 сообщением "Алматы-Атырау" 1 час (227 пассажиров, из них 1 ребенок, 17 вагонов);

пассажирский поезд №43 сообщением "Алматы-Костанай" 30 минут (200 пассажиров, из них 1 ребенок, 19 вагонов).

Жертв и пострадавших нет. В 20:00 в ДЧС открыт телефон горячей линий. На станции Отар производится дежурство БСМП, - проинформировали в областном ДЧС.

Отмечается, что в 21:30 движение пассажирских поездов по нечетному пути было восстановлено.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами АО "НК "КТЖ" (50 работников, 6 единиц техники и 2 восстановительных поезда станции Шу и станции Алматы). На место выезжали 4 сотрудника ДЧС и 6 сотрудников полиции, - добавили в ведомстве.

Фото: ДЧС Жамбылской области

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