Врач назвал идеальный продукт питания

Речь идет о бобовых.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал идеальный продукт питания, в котором не видит никаких изъянов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Речь идет о бобовых, сообщил медик в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников пояснил, что бобовые содержат много клетчатки, без которой организм не может обойтись. Она также снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в бобовых есть растительный белок, который необходим гипертоникам.

При этом бобовые – низкокалорийный продукт, содержащий витамины группы B и микроэлементы селен и калий.

Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма, - сказал доктор.

Даже этот маленький минус можно устранить, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли.

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