Дети пострадали в двух ДТП в Павлодаре

Одно ДТП произошло в Павлодаре, второе – в Экибастузе.

Двое детей пострадали в автомобильных авариях в Павлодарской области, передает zakon.kz.

Как сообщает pavlodarnews.kz, одно ДТП произошло в Павлодаре, второе – в Экибастузе.

В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что в Павлодаре на улице Павлова автомобиль сбил двух пешеходов – мать и ребенка.

Женщина 1984 года рождения с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого плеча и голеностопного сустава была доставлена в 1-ю горбольницу. Девочка 2012 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована в детскую областную больницу, - сообщили в облздраве.

Отмечается, что еще один ребенок пострадал в Экибастузе, где в результате столкновения двух машин травмы получили три человека – двое взрослых, 1964 и 1989 годов рождения, и семилетний мальчик. Все доставлены в экибастузскую городскую больницу.

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