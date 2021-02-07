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Ученые назвали эффективное средство для предотвращения рака

Фото: pixabay.com 7 февраля 2021, 21:42

Речь идет о бобовых.

Ежегодно миллионы людей заболевают раком, и еще миллионам диагностируют различные стадии этого заболевания. Ученые не перестают утверждать, что риск развития онкологии можно снизить благодаря правильному питанию. Исследования показали, что в этом могут помочь определенные продукты, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", речь идет о бобовых. Это связано с тем, что они содержат большое количество компонентов, которые помогают предотвратить рак. В их числе витамин С, ниацин, рибофлавин, а также важные ферменты, такие как протеаза, липаза, фитаза и амилаза.

Кроме того, бобовые содержат протеин, селен, жирные кислоты, фитиновую кислоту и полифенолы, которые также положительно влияют на все системы организма и предотвращают нарушения в обмене веществ.

Среди бобовых, которые снижают риск развития онкологии, особенно выделяют чечевицу и фасоль. Их рекомендуется употреблять их как минимум дважды в неделю.

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