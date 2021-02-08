Пробил лобовое стекло: Жесткое столкновение произошло на мосту в Алматы

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Лоб в лоб столкнулись автомобили LADA Granta и Daewoo Nexia.
Утром 8 февраля ДТП с лобовым столкновением произошло на проспекте Рыскулова, на мосту над проспектом Суюнбая, сообщает zakon.kz.
Лоб в лоб столкнулись автомобили LADA Granta и Daewoo Nexia. Из-за сильного удара водителя Nexia зажало в салоне машины.
Пассажир LADA пробил лобовое стекло. Как сообщил корреспондент портала, вся проезжая часть залита кровью.
В результате ДТП пострадали водители машин и двое пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы города.
До прибытия службы спасения сотрудники дорожной полиции совместно с медиками извлекли зажатого водителя Daewoo.
По предварительным данным, на полосу встречного движения выехала LADA Granta, которая двигалась по проспекту Рыскулова в восточном направлении. Daewoo Nexia ехала на запад.
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