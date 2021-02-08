Иосиф Пригожин заявил, что чуть не умер из-за COVID-19 за границей

Продюсер перенес COVID-19 вместе с женой Валерией во время пребывания в Дубае.

51-летний продюсер Иосиф Пригожин и 52-летняя певица Валерия заразились коронавирусом во время своей поездки в Дубай, сообщает zakon.kz.

Об этом продюсер рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Пригожина, Валерия перенесла COVID-19 в легкой форме, практически на ногах. Самому Иосифу Игоревичу повезло гораздо меньше — после резкого ухудшения состояния звезду экстренно госпитализировали в одну из больниц Дубая.

Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения. Я все думал, рассказывать мне об этом или нет, и все — таки решил, что сделаю это, ни ради досужих разговоров, ни для того чтобы сейчас моя история разошлась в интернете, а для того, чтобы своим рассказом предостеречь тех, кто все еще думает, что эта болезнь ерунда и его она не коснется. Знаю одно: ковид —чистая рулетка, и не факт, что выбор костлявой с косой падет не на вас, — написал Пригожин.

По словам продюсера, он вместе с женой Валерией ответственно и со всей серьезностью отнеслись к пандемии и соблюдали все меры предосторожности. Одной из них Пригожин назвал отъезд в Дубай в разгар очередной волны коронавируса. Однако именно там он вместе с женой и заболели.

Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу, — рассказал он.

Супруг певицы подчеркнул, что мог умереть, если бы промедлил с госпитализацией. Состояние здоровья ухудшалось с каждой минутой, начался цитокиновый шторм — воспалительная реакция, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма.

Меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. <…> Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки, — подчеркнул Пригожин.

Во втором посте продюсер признался, что расплакался, когда болезнь отступила.

Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы, — написал Пригожин в посте.

В заключение супруг Валерии поблагодарил врачей клиники в Дубае, которые спасли ему жизнь. Также он выразил благодарность их российским коллегам, которые следили за состоянием продюсера дистанционно.

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