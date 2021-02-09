Почему опасно указывать имя и фамилию в Сети

По словам эксперта, все мы делаем ошибки, профессиональные или личные, а Интернет, как известно, помнит все.

Эксперт объяснил, почему не стоит писать свои имя и фамилию в Интернете, передает zakon.kz.

Как рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян, используя ваше имя и фамилию, найденные в Интернете, мошенники могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги или собрать о вас информацию, которую в будущем используют как шантаж.

По словам эксперта, все мы делаем ошибки, профессиональные или личные, а Интернет, как известно, помнит все.

Пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связь на стороне - что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь, - указал эксперт.

Он отметил, что многие люди, не скрывающие свое имя, считают нужным еще и похвастаться уровнем благосостояния - постоянно публикуют фото из дорогих отелей, с престижных курортов и из дома, не скрывая при этом геолокации.

Все это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой, - отметил Закарян.

По его словам, тренд о защите данных пользователей не случайно сейчас набирает такую силу. Люди начинают понимать, что высокая степень открытости означает низкую степень защиты, и принимают меры. Кто-то перестал регистрироваться в соцсетях под реальным именем и научился стирать "метки" места и времени с фотографий. Кто-то перешел на общение в мессенджеры, которые позволяют не использовать реальные данные и защищают переписку от утечек.

Обратите внимание, действительно известные и состоятельные люди всегда избегают публичности - мало у кого есть открытый профиль в соцсетях, а если и есть, то он ведется с соблюдением всех мер безопасности. На Западе сейчас пользуется популярностью идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без привязки к Интернету, - резюмировал эксперт.

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