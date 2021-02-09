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Ходить можешь? Спасение пьяного мужчины в Нур-Султане попало на видео

Фото: kazlenta.kz 9 февраля 2021, 11:09

Причины отчаянного поступка выясняются.

Полицейские Нур-Султана спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, сообщает zakon.kz.

Трагедия едва не случилась поздно вечером 8 февраля.

Мужчина пытался спрыгнуть с моста по проспекту Сарыарка.

Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, который уже свесил ноги с моста и собирался совершить роковой шаг. Инспекторам удалось найти нужные слова и отвлечь внимание мужчины. Подойдя достаточно близко к мужчине, полицейские быстрым рывком схватили его и перетащили через ограждение моста на тротуар, - отметили в пресс-службе ДП полиции.

33-летний мужчина оказался пьяным. Причины отчаянного поступка выясняются.

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