Нур-Султан стал центром духовности к 30-летию Независимости

На духовную модернизацию и совершенствование общества большое влияние оказывают культура и литература, искусство и духовность.

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен встретился с представителями столичной интеллигенции, сообщает zakon.kz.

По информации сайта столицы, участники встречи обсудили важные вехи тридцатилетия Независимости, знаменательные юбилеи выдающихся личностей, а также актуальные вопросы развития духовности и культуры столицы.

Выступая на заседании, заместитель акима столицы отметил, что город Нур-Султан в год 30 – летия Независимости стал не только политико-социальной, финансово-экономической площадкой, но и столпом культуры и литературы, искусства и духовности.

Очевидно, что на духовную модернизацию и совершенствование общества большое влияние оказывают культура и литература, искусство и духовность. В своей статье "Независимость превыше всего" Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на том, какая работа проделана в каждое десятилетие за последние тридцать лет, подчеркнув, что "главные цели четвертого десятилетия – сильное государство и конкурентоспособная нация. Для этого нам необходимо продолжить политико-экономические реформы и процесс модернизации общест­венного сознания, сформировать качественно новую нацио­нальную идентичность, адаптированную к вызовам времени". В своей статье Глава государства остановился на таких важных вопросах, как развитие казахского языка, возрождение национальных ценностей, развитие киноискусства, политические реформы, развитие образования и науки, повышение качества человеческого капитала. Это продолжение программ "Мәдени мұра", "Рухани жаңғыру", инициированных Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, – сказал Бахтияр Макен.

В последние годы в столице была проделана большая работа в сфере культуры. В частности, именами великих личностей назван ряд школ и улиц нашего города. Такие добрые дела будут продолжаться и в дальнейшем.

В прошлом году театр Калибека Куанышбаева переехал в новое здание. На его месте появился новый театр юного зрителя. Совсем недавно театру Nomad было присвоено имя народного героя Азербайжана Мамбетова. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Жамбыла. В честь этого события в театре Калибека Куанышбаева состоится торжественное открытие празднования юбилея такой выдающейся личности. Вместе с тем, сегодня исполняется девяносто лет со дня рождения поэта Мукагали Макатаева. В этом году отмечается 150-летие знаменитого борца Кажымукана, 100-летие юриста Салыка Зиманова и другие юбилеи. Мы планируем отметить их на должном уровне, - сказал Макен.

В продолжение встречи свое мнение об улучшении духовно-культурной жизни города высказали известный поэт, лауреат Государственной премии Несипбек Айтулы, историк Буркит Аяган, доктор филологических наук Серик Негимов, поэт Серикзат Дуйсенгазин, директор филиала Союза писателей Казахстана в г. Нур-Султан, поэт Даулеткерей Капулы, певец Ерлан Рыскали. Речь шла о присвоении улицам, школам имен некоторых известных в нашей стране граждан, внесших вклад в развитие духовности столицы, которых сейчас уже нет. Также руководитель городского управления внутренней политики Даурен Бабамуратов остановился на проделанной работе в своей сфере.

Подводя итоги встречи, Бахтияр Макен отметил, что все озвученные предложения будут учтены, В завершение он прочитал одно из стихотворений Мукагали Макатаева в честь рождения поэта.

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