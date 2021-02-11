11-летний мальчик насмерть сбил семилетнего ребенка

Отец виновника ДТП задержан.

Учившийся водить автомобиль 11-летний мальчик сбил насмерть семилетнего ребенка на севере Египта, отец виновника ДТП задержан, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в понедельник в больнице города Ширбин на севере страны скончался семилетний мальчик, госпитализированный после ДТП.

Отец скончавшегося и двое свидетелей сообщили, что мальчика сбил автомобиль, за рулем которого был другой ребенок.

Генпрокуратура допросила 11-летнего мальчика - виновника ДТП. Он заявил, что управлял автомобилем без присутствия отца, и сбил мальчика, что в итоге привело к его гибели. Он рассказал, что отец учил его вождению в течение недели перед инцидентом, - сообщила в ночь на четверг генпрокуратура Египта.

При этом она уточняет, что отец мальчика отрицает все рассказанное сыном. Отца задержали на четверо суток - на время проведения следственных мероприятий, автомобиль конфискован.

Отмечается, что в июне 2020 года женщина погибла в окрестностях Каира в результате наезда на нее автомобиля, за рулем которого был подросток, а в мае 2020 года аналогичный инцидент привел к гибели четырех подростков в городе Асьют.

Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта, в 2019 году причиной почти 80% ДТП в стране стал человеческий фактор, а жертвами ДТП стали почти 3 500 человек.

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