Автомобиль с рыбаками провалился под лед в ВКО

При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номеру "112".

В Восточном Казахстане под лед провалился автомобиль с рыбаками, сообщает zakon.kz.

14 февраля в Кокпектинском районе на берегу Бухтарминского водохранилища на участке "Табанды кара" автомобиль частично провалился под лед. Четыре рыбака из автомобиля успели выбраться, никто не пострадал. пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС любителям зимнего лова напомнили о том, что выезжать на лед, не зная его толщины, не рекомендуется.

Было также отмечено, что структура льда везде разная: он тонкий и не однородный рядом с камышами, в местах, где бьют ключи, родники, сильное подводное течение. Именно таким местом и является участок Табанды кара Кокпектинского района. Здесь, как отмечают сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям, неоднократно проваливаются автомобили.

ДЧС ВКО напоминает, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию необходимо соблюдать следующие правила:

- не выезжайте на лед на автомобиле, если необходимо переехать на другой берег воспользуйтесь санкционированной ледовой переправой;

- нельзя выезжать на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

- если вы выходите на лед нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

- будьте особенно осторожными в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

- при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой.

- чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник.

При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номеру "112".

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