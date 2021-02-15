Тканевая маска вредна для здоровья - врач

По его словам, она не защищает от коронавируса.

Тканевые многоразовые маски и маски из неопрена не защищают от заражения коронавирусом, а также они могут стать причиной проблем с кожей, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

(Тканевая маска - прим. ред.) вредна для здоровья человека. Плюс эта маска 100 раз потрогана с разных сторон руками и защиты именно от коронавирусной инфекции никакой не несет. Более того, вызывает воспалительные изменения на коже лица, вызывает изменения со стороны носоглотки, потому что она не приспособлена для этого. Это просто такой дизайнерский ход, и, более того, она не фильтрует так, как фильтрует медицинская маска (...). Тряпичные маски (...) защищают только от крупных (частиц - прим. ред.), - сказал он в интервью радиостанции "Вести FM".

Врач также выразил неоднозначное мнение по отношению к неопреновым маскам. По его словам, из-за пористого состава материала, такая маска может накапливать и задерживать в себе частицы вируса.

Если тряпичные маски можно постирать и уничтожить вирус, то в неопрене более глубокие поры и они закрыты, в них будет дольше содержаться инфекция, которую мы вдыхаем или выдыхаем, - пояснил инфекционист.

10 февраля федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали доклад, согласно которому американские специалисты считают, что ношение сразу двух масок - медицинской и тканевой - помогает повысить эффективность защиты от коронавируса. О возможности введении такого масочного режима раздумывают в Норвегии. Кроме того, в Германии граждан обязали носить респираторные маски класса FFP2 или так называемые хирургические маски в магазинах и общественном транспорте.

Тимаков считает, что необходимости в ношении двух масок одновременно, а также в определенном респираторе нет. По его мнению, обычная медицинская маска лучше всего справляется со своей задачей. Однако врач предупредил, что маска должна быть обязательно трехслойная.

Более чем достаточно обычной синей медицинской маски, но только она должна быть не тряпочкой на просвет, потому что есть совсем дешевые варианты (...), пылезащитные маски так называемые, у них всего два слоя (...). Медицинскую маску, если мы разрежем, мы увидим три слоя (...), в середине должен быть плотный слой, такой как бумага, через него не проходит даже вода. Вот эта медицинская маска и есть та самая маска, которая спасает от заражения коронавирусной инфекцией, - пояснил инфекционист.

По его словам, "то, что две маски будут эффективней, чем одна, это однозначно".

Вопрос целесообразности, нужно ли это делать. Очень много исследований (...), которые показывают, что маски действительно эффективны. (...) Но те же самые работы показывают, что ни одна маска не защитила на 100% от проникновения вируса во внутрь, ни двойные слои масок, ни медицинские крутые маски М3 (респиратор). Вирус всегда проникает, вне зависимости от ничего. Смысл носить двойную маску теряется априори. Помогает только если и источник, и восприимчивый человек носят маски, это работает, снижает вирусную нагрузку, - добавил Тимаков.

Главная задача, по словам эксперта, благодаря маскам снизить вирусную нагрузку - уменьшить количество вируса, попадающего в организм человека.

Еще одни работы показали четкую зависимость от дозы вируса, которая попадает в организм, с тяжестью заболевания. Четко показано время, сколько надо находится рядом с источником инфекции и так далее. Все они делают один и тот же вывод: маска помогает, маска снижает вирусную нагрузку, человек даже если заболевает, заболевает в более легкой форме. Вот для этого нам маски и нужны, - заключил он.

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