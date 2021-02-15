Агрессивные подростки устроили стрельбу и напали на очевидца

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По словам очевидца, это уже не первый инцидент с участием именно этих подростков.
Агрессивные подростки с пистолетом устроили потасовку в Южно-Сахалинске, передает zakon.kz со ссылкой на sakhalin.info.
Инцидент произошел 14 февраля днем во дворе дома №12 по ул. Детская.
Как рассказал очевидец, он находился дома, когда увидел в окно предположительно нетрезвых подростков, один из которых имел при себе пистолет (какой именно это пистолет, неизвестно).
Из пистолета подросток сначала выстрелил в дверь подъезда (осталась вмятина), а позже - под ноги ребенку помладше, с которым у группы подростков произошел конфликт (подростки и дети кидали в друг друга снежки).
Вместе с тестем очевидец вышел на улицу с родственником и сделал замечание группе подростков, в результате чего произошла словесная перепалка.
Самого конфликтного подростка товарищи начали уводить со двора. В этот момент маленький ребенок побежал в их сторону, на что молодой человек ударил его ногой в лицо. Мужчины на это отреагировали, и началась драка.
Отмечается, что тестя очевидца пинали толпой, у него рассечено лицо. Кадры были запечатлены на камеру видеонаблюдения. Взрослые обратились в полицию и вызвали медиков.
По словам очевидца, это уже не первый инцидент с участием именно этих подростков.
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